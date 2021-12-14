Tüp gazda fiyat artışı masada: 140 TL’den 175 TL’ye

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza yeni fiyat düzenlemesi Ekonomi Bakanlığı’nda masaya yatırıldı.

Tüp gazın 140 TL’den 175 TL’ye yükselmesi gündemde; bayiler ek artış istediği için bu rakamın 180 TL olarak saptanması da gündemdeki yerini koruyor.

Yüzde 25’lik fiyat artışı ile birlikte hayat pahalılığının da biraz daha yükseleceği ve yoksullaşmamın büyüyeceği konuşuluyor.

YENİDÜZEN’in ilgili kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre LPG gaz taşıyan geminin adaya gelmesinden sonra yeni maliyetlerin hesaplandığı belirtildi.