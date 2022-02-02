Tüp Gaza 20 TL zam

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaz yeni fiyat düzenlemesi ile 180 TL’den 200 TL’ye zamlandı.

10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarında son iki yılda 10 kez fiyat değişimi yapılırken, özellikle son seferde yapılan zamlar tüketicinin cebini yaktı.

2020 ve 2021 yıllarında yapılan 9 seferlik fiyat değişimlerinde sadece iki kez fiyat düşüşü oldu.

Yapılan zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yarından itibaren yürürlüğe girecek.