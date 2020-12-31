Tüp gaza 2 Ocak'ta 5 TL indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaz fiyatına 5 TL indirim yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamda, 2 Ocak tarihinden itibaren tüp gazın fiyatının 85 TL olacağı belirtildi. İthalatçı ve dağıtım firmaları ile görüşmeler sonucu, özellikle gaz ithalatı yapan şirketlerin karlarının bir kısmından vazgeçerek tüp gaz fiyatlarının 5 TL düşmesi sağlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi, “2 Ocak Cumartesi gününden itibaren tüp gaz fiyatları 85 TL üzerinden satılmaya başlanacaktır. Borsa fiyatlarının ve döviz kurlarının ciddi artışlar göstermemesi durumunda fiyat istikrarını koruma çabası içinde olacağız.

Tüp gaz fiyatının düşebilmesi adına katkı koyan herkese teşekkür eder bu işbirliğinin halk adına devam etmesini dileyerek herekse mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileriz.”