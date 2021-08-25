“Tüp gaza 17 TL zam onaylandı”: 90 TL’den 107 TL’ye

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu bugün itibariyle ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 17 TL’lik artışın onaylandığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Yeni zam kararıyla 90 TL olan tüp gaz fiyatı 107’ye yükseldi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bugün itibariyle ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 17 TL’lik artış kararının onaylandığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Uluslar arası arenadaki fiyatlar değerlendirildiğinde yapılan artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Aşıkoğlu, “zam yapmamak için çok direndik ancak gelinen noktada başka çaremiz kalmadı” şeklinde konuştu.