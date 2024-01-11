Tüp gaz “kontrollü dağıtılıyor”

Piyasada tüp gaz krizi baş gösterdi, firmalar ellerindeki stokun bitmemesi adına kontrollü dağıtım uygulamaya başladı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İntergaz Genel Müdürü Kader Kencer, piyasadaki tüp gaz sıkıntısını doğruladı “Elimizdekini kontrollü bir şekilde dağıtıyoruz” dedi. Kencer, gaz yüklü geminin Pazartesi geleceğini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyine LPG tedarik eden firma Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) Genel Müdür Malik İşimtekin ise, söz konusu geminin dolum için Pazartesi geleceğini doğruladı, hava şartlarından dolayı gecikme yaşandığını ifade etti.

Malik, “Panik yaratılacak bir durum değil. Salı günü 3 bin ton gaz adada olacak” şeklinde konuştu.