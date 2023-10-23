Tüp gaz fiyatlarına 20 TL zam!
UBP – YDP – DP Hükümeti, ev tipi tüp gaz fiyatlarına 20 TL’lik zam uyguladı. Bu kapsamda tüp gaz fiyatları 375 TL’ye yükseldi.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, ev tipi tüp gaz fiyatlarına 20 TL’lik zam uyguladı. Bu kapsamda tüp gaz fiyatları 375 TL’ye yükseldi.
Söz konusu zam, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre zam, Salı günü itibariyle yürürlüğe girecek.
Hükümet son olarak 17 Eylül tarihinde tüp gaz fiyatlarına 20 TL’lik zam uygulamıştı.
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Etiketler : zam, RESMİ GAZETE, tüpgaz