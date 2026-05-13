Erhürman, gazetecilere hapis öngören yasayı Meclis’e iade etti

Yargılanan kamusal figürlerin açık isim ve fotoğraflarını yayınlayan gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından, yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre Erhürman, söz konusu yasa ile ilgili kararını, Meclis’e iade yönünde verdi.

Değişiklik Yasası’nın, önümüzdeki günlerde yeniden Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirilmesi bekleniyor.

Kamuoyu, söz konusu değişiklik yasasının, basın özgürlüğünü kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesini talep ediyor.