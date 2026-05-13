Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Çalışkan ve Süleyman'a tebrik

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşik Krallık’ta bakanlık görevine atanan Nesil Çalışkan ile Avustralya’nın Victoria eyaletinde görev ve sorumluluk alanı genişletilen Bakan Natalie Süleyman’a ayrı ayrı tebrik mektupları gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Birleşik Krallık Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak atanan Nesil Çalışkan'ı tebrik etti.

Çalışkan’ın Birleşik Krallık hükümetinde üstlendiği görevin yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler açısından büyük bir gurur ve anlam taşıdığını belirten Erhürman, yıllardır sürdürdüğü özverili kamu hizmetini takdir ettiğini ifade ederek yeni görevinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, Çalışkan’ın başarısının genç Kıbrıslı Türk nesiller için ilham verici bir örnek oluşturduğunu ve Birleşik Krallık’taki çeşitli kültürlerden toplumların demokratik kamu yaşamına sunduğu katkının giderek güçlendiğini gösterdiğini vurguladı.

Erhürman, Natalie Süleyman’ı sorumluluk alanlarına turizmin de eklenmesi dolayısıyla kutladı.

Mektubunda, Süleyman’ın üst düzey bakanlık görevini sürdürmesinin ve görev alanının genişletilmesinin dünya çapındaki Kıbrıslı Türkler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Erhürman, her iki bakana da görevlerinde başarılar dileyerek kamu hizmetine katkılarının devamını temenni etti.