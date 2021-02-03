Görev yapacak kişilere PCR zorunluluğu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar alarak kısmi sokağa çıkma yasağını tüm ilçelerde 10 Şubat saat 23.59’a kadar uzattı.

Daha önce açıklanan kararları uzatma kararı alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sokağa çıkma kararı alınan dönemde eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalabilecek.

Üst Komite "ilçeler arası göreve gelecek kişilere" PCR zorunluluğu da getirdi.

Komite kararına göre; ilçeler arasında görev yapacak kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz edecek.

Komite, daha önce alınan önlemlerin ülkedeki bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı, denetim ve önlemlerin artırılması konusunda görüş birliğine de vardı.

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