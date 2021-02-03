Görev yapacak kişilere PCR zorunluluğu
Komite kararına göre; ilçeler arasında görev yapacak kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz edecek.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar alarak kısmi sokağa çıkma yasağını tüm ilçelerde 10 Şubat saat 23.59’a kadar uzattı.
Daha önce açıklanan kararları uzatma kararı alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sokağa çıkma kararı alınan dönemde eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalabilecek.
Üst Komite "ilçeler arası göreve gelecek kişilere" PCR zorunluluğu da getirdi.
Komite kararına göre; ilçeler arasında görev yapacak kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz edecek.
Komite, daha önce alınan önlemlerin ülkedeki bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı, denetim ve önlemlerin artırılması konusunda görüş birliğine de vardı.
Madde madde kararlar
- Ülke geneli kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Şubat saat 23.59’a kadar uzatıldı.
- Bu kapsamda sokağa çıkmak amacıyla alınacak izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması zorunlu tutuldu.
- Bu süreçte eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalacak.
- Bu işyerlerinde çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alarak ve belgeleyecek.
- 06:00-23:00 saatleri arasında restoranların sadece paket servisleri açık kalabilecek. Ancak burada çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar.
- TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilecek.
- Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam edecek.
- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetleri sürecek.
- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam edecek.
- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam edecek.
- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetleri sürecek.
- Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetleri devam edecek.
- Açık pazarlar kurulmayacak.
- Açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet kurullarından izin alan kişiler, ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri gerekiyor.
- İlçeler arası giriş çıkışları durdurulacak.
- (Basın çalışanları hariç) Bu süreçte ilçeler arası görev yapan polis, sağlık, yaşlı bakım merkezleri, özel laboratuvarlar, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları ile bu alanda zaruri olan nakliye, sigorta şirketleri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle kişilerin çalıştıkları kurumun en üst amirinden alacakları görev belgesi ile giriş çıkışlarını sürdürebilecek.
- Bu yerlerde görev yapan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek.
- Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerin, En üst ita Amirinin belirleyeceği ve izin vereceği minimum personel ile görevlerine devam edecek.
- İlçeler arası göreve gelecek kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz edecek.
- 17 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilecek.
- Kreşler ve özel eğitim merkezlerinde hizmetler durdurulacak.
- Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaları kaydı ile Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görüldü.
- Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek.
- Tedavi sonrasında ülkeye dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçları bakanlığa iletilecek.
- Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapabilecek.
- Yeşilırmak geçiş noktasında yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişler karantinaya tabii olacak.
- Sokağa çıkma yasağı nedenle Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin geçişleri ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olacak.
- BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecek.
- Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilecek.
- Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılacak.
- Kuzey’de ikamet edip güneyde çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olacak.
- Güney’de ikamet edip kuzeyde çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olacak.
- Kuzey’de ikamet edip güneyde eğitim gören kişilerin sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak eğitimleri online olarak devam edecek.
- Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.
- Ev ziyaretleri durdurulacak, çekirdek aile dışında aile fertlerinin bir araya gelmemesine özen gösterilecek.
- Doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacak.
- Alınan kararlar 9 Şubat 2021 tarihinde Komite tarafından yeniden değerlendirilecek.
- Görevli, personel ve açık kalacak işletmelerde yapılacak olan PCR denetimleri 5 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlanacak.
- AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.