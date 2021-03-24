TÜK- Creditwest Bank işbirliği ile üreticilere destek

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, üreticilere özel tasarlanan EMEK KART ile üreticilerin tahıl, patates rekolte ödemeleri konusunda bilgiler verdi.

Emek Kart projesini Creditwest Bank yönetimiyle istişare içerisinde gerçekleştirdiklerini ve bu projenin hayvancılık sektörü başta olmak üzere tüm üreticilere faydası olduğunu vurguladı. Adahan, EMEK Kart’ın en önemli avantajının üreticilerimizin TÜK’ten yaptıkları alışverişleri peşin fiyatından, 3 ay sonra ödeme imkanı bulabilmesi olduğunu söyledi. ‘Bu avantaj özellikle büyük ölçekli iş yapan üreticimizin gider kaleminde ciddi azalma sağlıyor.’ diyen Adahan, Creditwest Bank’ın tarım sektöründe faaliyet gösteren başka tedarikçi firmalarla da anlaşarak EMEK Kart’ın yaygınlığını artırdığını ekledi.

Adahan, ‘EMEK KART projesi TÜK’ün öncülüğü ile başladı ve yaygınlaştı, üreticilerimiz bu işbirliğinden önemli bir kaynak sağlayarak kazanç sağlıyor.’ diyerek sözlerini tamamladı.

Creditwest ile yapılan işbirliği ile tahıl rekolteleri anında ödeniyor

Hasan Adahan, Toprak Ürünleri Kurumu ile Creditwest Bank’ın 2 yıldır çiftçilerin tahıl rekolteleri teslimi konusunda çok başarılı bir işbirliği sağladığını ve bu finans modelinde; TÜK’ün proje kapsamında 170 Milyon TL para kaynağına kısa bir sürede ulaştığını belirtti. Adahan, bu finans modeli ile üreticimize belirlenen doğru fiyatla haklarının karşılığı olan tahıl rekolte ödemelerini anında yapabildiklerini ekledi. Böylelikle üreticilerin 8-9 ay bekledikleri, üretmek için çaba ve emek harcadıkları ürünlerinin değerini, Creditwest Bank ile yapılan işbirliği sayesinde kısa sürede tahsil ettiklerini belirtti. Hasan Adahan, çiftçilerin bu iş modeli sayesinde ürünlerinden gelecek olan paranın ne zaman ödeneceğini bildikleri için daha güvenli üretim yapabildiklerini de ekledi.

Bu işbirliğinin en önemli başarısının üretici ve TÜK arasında bir güven ortamı oluşturduğunu söyleyen Adahan, işbirliğinin devam etmesi arzusunda olduklarını da belirtti. Bu yıl kurak bir yıl öngörüldüklerini ancak finansmana ulaşma konusunda sıkıntı olmadığını çünkü mevcut işbirliği ile üreticileri TÜK olarak yine kısa zamanda ödeme imkanlarının da olacağını da ekledi.

Tahıl rekoltesinde uygulanan başarılı model sanayi patatesi için yapıldı

Tahıl rekoltelerinin ödenmesi konusunda Creditwest Bank ile yapılan işbirliği modelinin benzerini geçen yıl sanayi tipi patates üretimi için de gerçekleştirdiklerini belirten Adahan, bu işbirliğinden tüm paydaşların memnun olduğunu da söyledi. Hasan Adahan; TÜK, Creditwest Bank, Sanayilik patatesin işleyen tek firma ve Patates Üreticileri Birliği ile 4’lü kurulan bu işbirliği sayesinde tüm paydaşlara garanti sağlandığını belirtti.

Sanayilik Patates için üreticilerin geçtiğimiz yıl 3 Milyon TL civarında nakit ödeme aldığını belirten Adahan, bu yıl da aynı protokolü yenilediklerini ve bu model sayesinde üreticilerin ürününü teslim ettiği gün parasını alacağını söyledi. Adahan, bu yıl geçmiş yıla oranla rekoltenin artarak 5-6 Milyon TL civarında olacağını ekleyerek ‘Oluşturulan bu başarılı iş modeli umarız ki diğer sektörlerde örneğin sofralık patates üretiminde veya TÜK’ün diğer iş sahalarınada da kullanılır.’ diyerek sözlerini bitirdi.