Tufan Erhürman, Diagne ile görüştü
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Misyon Şefi Khassim Diagne’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Diagne, BMBG'nin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Tufan Erhürman'a bilgi verdi ve taraflar görüş alışverişinde bulundu.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ hazır bulundu.
