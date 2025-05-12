Trump: Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim

ABD Başkanı Trump "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi) O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Ortadoğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin konuştu. Trump, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Ortadoğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" dedi.

Trump'ın Türkiye'ye dair açıklamaları şöyle:

- Türkiye'de perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.

- (İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi) O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim.