Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini duyurdu. Görüşme pazartesi günü, telefonda gerçekleştirilecek.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'den yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Pazartesi günü saat 10:00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğim. Görüşmenin konusu, haftada ortalama 5000'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldüğü "kan banyosunu" durdurmak ve ticaret olacak. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ve ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile çeşitli NATO üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes ilan edilir ve bu çok şiddetli savaş, asla olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun!!!"