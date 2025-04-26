Trump, Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı.

İkilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını kaydeden Cheung, görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı.

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump ile Zelenskiy'nin bir araya gelmesini değerlendirdi.

İki liderin görüşmesini gösteren bir fotoğrafı da paylaşan Sybiha, "Bu tarihi toplantının önemini anlatmak için hiçbir söze gerek yok. Aziz Petrus Bazilikası'nda barış için çalışan iki lider." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump ile koşulsuz ateşkesi görüştüğünü belirtti

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirterek, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.