Trump: “İran ve İsrail yakında anlaşacak”

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum" açıklamasını yaptı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamasında, "Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapalım" dedi.

Detaylar gelecek…