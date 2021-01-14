Trodos’a ilk kar düştü
Soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde, Trodos Dağları’na da ilk kar düştü.
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Soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde, Trodos Dağları’na da ilk kar düştü. Dün gece etkili olan kar yağışı kısa sürede Trodos’un eteklerini beyaza bürüdü.
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
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Fotoğraf: Weather Forecast-ierodiakonou / Kitasweather
Görüntü: Kitasweather
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Etiketler : TRODOS, kar yağışı