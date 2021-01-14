Trodos’a ilk kar düştü

Soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde, Trodos Dağları’na da ilk kar düştü. Dün gece etkili olan kar yağışı kısa sürede Trodos’un eteklerini beyaza bürüdü.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.



Bugün sabah saatleri Trodos

Fotoğraf: Weather Forecast-ierodiakonou / Kitasweather

Görüntü: Kitasweather