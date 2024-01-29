Traktör 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü

Kantara – Ağıllar bölgesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü; 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kantara – Ağıllar bölgesinde meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki Ayetullah Tan, yönetimindeki traktör ile Ağıllar istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu; traktör sürücüsü Ayetullah Tan ile traktörde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Salih Kaya ve 23 yaşındaki Nurullah Erol yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.