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Trafikte son bir haftada 791 rapor

Trafikte son bir haftada 791 rapor

Polis tarafından son bir haftada ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde, 791 trafik suçu rapor edildi.

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Polis tarafından son bir haftada ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde, 791 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 309 kez süratli, 4 kez tehlikeli, 17 kez dikkatsiz, 46 kez seyrüsefer ruhsatsız, 17 kez sürüş ehliyetsiz, 13 kez muayenesiz, 32 kez sigortasız, 10 kez alkollü, 3 kez “A” yol kullanma izinsiz, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

23-29 Kasım tarihleri arasında ayrıca, 136 seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 119 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2 koruyucu miğfer başlıksız

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