Trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Gönendere'de dün trafik meselesi dolayısıyla 48 yaşındaki C.U. (E) ve 28 yaşındaki S.D. (E) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gitti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; Gönendere'de dün 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda trafik meselesi dolayısıyla çıkan kavgada yumruklaşma sonucu 48 yaşındaki C.U.'nun burun kemiği kırıldı.

Mazareti bulunmadan sokağa çıkma yasağını da ihlal eden iki kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.