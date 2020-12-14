Trafikte ceza yağdı

Trafikte son bir haftada polisin ülke genelinde yaptığı rutin kontrollerde 805 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 308 kez süratli, 7 kez tehlikeli, 17 kez dikkatsiz, 74 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez sürüş ehliyetsiz, 17 kez muayenesiz, 15 kez sigortasız, 18 kez alkollü, 4 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücüler ayrıca 135 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 83 defa trafik levha ve işaretlerine uymama, 1 defa trafik ışıklarına uymama, 1 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanma ve 118 defa da diğer trafik suçlarını işledi.

Son bir haftada 62 trafik kazası… 28 yaralı

Öte yandan aynı dönemde 62 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 28 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 7-13 Aralık dönemini kapsayan süredeki kazalarda toplam 525 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa 24, Mağusa 10, Girne 15, Güzelyurt 7 ve İskele 6 olarak açıklandı.