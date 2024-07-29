"Trafikte can vermek istemiyoruz"

Motosiklet sürücüleri, trafik kazalarına dikkat çekmek için dün Girne'de eylem düzenledi.

Saat 17.30 sıralarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) önünde toplanan eylemciler, Girne Belediyesi'ne yürüdü, ardından basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Şubat ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama veda eden Cemre Yönet'in annesi Gönül Sağır yaptı.

Sağır: "Motosikletlinin de trafikte bir araç olduğunu, unutmayalım"

Kıbrıs'ın kuzeyinde trafik kazalarının trafik kurallarına uymama neticesiyle yaşandığının altını çizen Sağır, trafikte kazaların sonlanabilmesi için hem insanların bilinçlenmesi, hem de yetkililerin trafik konusunda eğitim bilincini aşılaması gerektiğini ifade etti.

Yılbaşından bu yana 28 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini belirten Sağır, şöyle devam etti: "Trafik kurallarına uyalım ve motosikletlinin de trafikte bir araç olduğunu, unutmayalım. Trafikte güvenli yaşam mümkündür. Yeter ki isteyelim ve ona göre davranalım. Unutmayalım ki, trafik ihlalleri öldürür. Artık çocuklarımız ölmesin. Trafikte daha fazla can kaybı yaşanmasını istemiyoruz."

Eylemde yapılan basın açıklamasının ardından motosiklet sürücüleri de söz alarak trafik kazalarının son bulması için çağrıda bulundu, yolların daha güvenli olmasını talep etti.