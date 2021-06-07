Trafik kazalarında bir haftada 21 kişi yaralandı

Son bir haftada 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik bilançosu açıklamasında, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 62 trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kazaların 19’unun yaralanma, 43’ünün de hasarla sonuçlandığı belirtildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 21’i süratli, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 11’i de diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 271 bin 50 TL olarak hesaplandı.

Trafik kazalarının bölgelere göre dağılımı şöyle: “Girne 19, Lefkoşa:18; Gazimağusa:15; Güzelyurt:5; İskele:5.”

735 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı

Öte yandan Polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde toplam 5 bin 599 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 735 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği belirtildi.

Sürat ilk sırada

Sürücülerin trafikte işlediği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (238), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (95), trafik levha ve işaretlerine uymamak (93), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (83), alkollü araç kullanmak (23), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (20), muayenesiz araç kullanmak (18), dikkatsiz sürüş (17), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (13), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (7), tehlikeli sürüş (6), trafik ışıklarına uymamak (2), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3) ve 114 diğer trafik suçları.”