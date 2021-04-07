Trafik ışıklarına çarparak durabildi

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 410 promil alkollü olduğu belirlenen Thomas Abuobeleye AKPANKE (E-25) ML 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alpet petrol trafik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrildi.



Kaza sonunu yaralanan araç sürücünün kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.