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Trafik Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde çift yönlü verilecek

Trafik Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde çift yönlü verilecek

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısı çalışmaları kapsamında Alayköy Kavşağı’nda yarından itibaren çalışmalara başlanacağı açıklandı.

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısı çalışmaları kapsamında Alayköy Kavşağı’nda yarından itibaren çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince Lefkoşa-Güzelyurt istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği için dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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