Trafik Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde çift yönlü verilecek

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısı çalışmaları kapsamında Alayköy Kavşağı’nda yarından itibaren çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince Lefkoşa-Güzelyurt istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği için dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.