“Trafik güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, yapay zekâ destekli trafik denetim sistemi hakkında eleştirilerde bulunarak, "trafik güvenliğinin siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini" söyledi.

Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, sistemin uygulanması, yönetimi ve sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluştuğunu söyleyerek, alınan kararların planlı olduğu; uygulamaların sağlıklı yönetildiği ve ortaya çıkan sorunlara karşı hükümetin ne kadar hazırlıklı olduğu konularının tartışılması gerektiğini belirtti.

Trafikte yaşananlar sebebiyle, kararlı ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ekici, kurulan sistem hakkında yeterli çalışmanın yapılıp yapılmadığını sorgulayarak, “Devlet yönetimi deneme-yanılma yöntemiyle yürütülemez.” dedi.

Trafik güvenliğini, bütüncül bir devlet politikası olarak ele alacak siyasi iradenin ortaya koyulamadığını savunan Ekici, etkin denetim, güçlü altyapı, çağdaş mevzuat, düzenli veri analizi ve kararlı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekici, “Trafik cezalarının temel amacının gelir yaratmak değil, trafik güvenliğini artırmak olması gerekiyor.” diyerek, trafik cezalarından elde edilen gelirlerin hangi alanlarda kullanıldığının kamuoyuna düzenli ve şeffaf biçimde açıklanması çağrısında bulundu.

Elde edilen gelirin, yol güvenliğinin artırılması, tehlikeli noktaların iyileştirilmesi, trafik işaretlerinin yenilenmesi, yaya güvenliğinin güçlendirilmesi, eğitim faaliyetleri ve denetim altyapısının geliştirilmesi için değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ekici, hükümete, yaşanan süreçle ilgili kapsamlı ve şeffaf bir bilgilendirme ve trafik güvenliği konusunda uzun vadeli, sürdürülebilir bir politika için çağrı yaptı.