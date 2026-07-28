Çatalköy’de park halindeki araçta yangın!

Çatalköy’de dün gece bir evin garajında park halinde bulunan araçta yangın çıktı, araç tamamen yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, UR 029 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ikametgahın duvarında monteli klima ile projektör, garajın dam kısmı ile bitişiğinde bulunan başka bir evin garajının damı da yandı.

Yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.