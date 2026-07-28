Guterres’ten KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ziyaret
BM Genel Sekreteri Guterres, ara bölgedeki Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
Guterres, KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaretinde, Komitenin BM üyesi Pierre Gentile, Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müfdüzade ve Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides tarafından karşılandı.
Ziyaretinde Guterres’e, Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi (UNFICYP) Khassim Diagne eşlik etti.
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Etiketler : Antonio Guterres, KŞK Antropoloji Laboratuvarı