Trafik değil çile!

Fehime ALASYA

Girne trafiği, okulların da açılmasıyla kaosa döndü… Özellikle Girne’nin doğu ve batı güzergahındaki trafik, yoğunluk nedeniyle KİLİTLENDİ.

Uzun süredir bir türlü tamamlanamayan Alsancak Çevre Yolu’nu kullananlar ‘hem zamanımızdan hem hayatımızdan çalınıyor’ derken, Çatalköy’e kadar günün her saati uzanan yoğun trafik de bölgeliyi isyan ettiriyor.

Çok fazla şikayet aldıklarını belirten ilgili Belediye Başkanları ise çözümün ‘çevre yollarının yapılması’nda olduğunu savundu. Söz konusu yolların yapımı için hükümeti göreve çağırdı.

Girne bölgesinde Alsancak’tan başlayan ve Çatalköy’e kadar olan güzergahtaki trafik vatandaşı bezdirdi. Girne batı kısmında yaşanan trafik yoğunluğu ve keşmekeş, okulların açılmasıyla doruk noktaya ulaştı. Bölgede bir yerden başka bir yere araba ile seyahat etmek adeta çileye dönüştü. Yakın mesafelerde dahi araba kullanmak zorunda kaldığını anlatan vatandaşlar ise can güvenliği olmadığından yakındı.

İlgili belediye başkanları ise trafik çilesiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü…

Bulundukları bölgeden Girne’ye ulaşımın adeta ‘çileye’ döndüğünü anlatan belediye başkanları, çözümsüzlükten dert yandı, tek çarenin ‘doğu ve batı çevre yollarının yapılmasının’ olduğunu anlattı.

‘Zamanımızdan, hayatımızdan çalıyorlar’

Özellikle sabah saatlerinde ve akşam iş çıkışı saatlerindeki trafik yoğunluğu, bu güzergahları kullanmak zorunda kalan vatandaşları canından bezdiriyor.

Alsancak ile Çatalköy ve civarındaki yerleşim birimlerinden Girne’ye iş veya eğitim amaçlı ulaşmaya çalışan vatandaşlar, oluşan araç konvoyları nedeniyle ya işlerine geç kalıyor, ya da çocuklarını saatinde okula yetiştiremiyor.

Geç kalmamak için ise birkaç dakikada gidilecek olan yol için en az yarım saat, 40 dakika evden çıkmak zorunda kalan vatandaş, iş veya okul çıkışı evine dönmek için ise yine bir o kadar vakit harcıyor.

‘Zamanımızdan, hayatımızdan çalıyorlar’ diyen vatandaş, bir an önce alternatif yol yaratılması, çare üretilmesini istedi.

Alsancak- Lapta bölgesinde vatandaş da, belediye başkanları da öfkeli…

Alsancak bölgesindeki yolun, Deniz Kızı Otel noktasına kadar çift şerit olarak yapılacağını ifade eden bölge belediye başkanları Fırat Ataser ve Mustafa Aktuğ, trafik yoğunluğunun bu şekilde hafiflemeyeceği görüşünde hemfikir olurken, vatandaşlar ise hem gece hem de gündüz saatlerinde yolda yaya olarak yürümeye korktuğunu anlatıyor.

“Keşke yola hiç başlamasaydılar, eski halinde kalsaydı, öyle daha güvenliydi” diyen Alsancak sakinleri, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Bölgedeki batı çevre yolunda tali yollardan ana yola çıkışların belli belirsiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, gündüz dahi ayırt edilemeyen tali yol giriş çıkışlarının, geceleri sürücülere zor anlar yaşattığına değindi.

Bölgede aydınlatma, yaya geçidi ve kaldırım olmadığını kaydeden vatandaşlar, “yaya olarak yola çıkmaya korkuyoruz, araba ile de bir yerden bir yere gitmek eziyete döndü” diyor…

Girne-Çatalköy yolu: ‘işkence yolu’

Girne bölgesindeki Çatalköy doğu çevre güzergahında ise günün her saatinde yoğun bir trafiğe rastlamak mümkün. Henüz Girne’ye giriş çemberinde şehir içindeki trafik yoğunluğu hissedilmeye başlarken, bu yoğunluk önce Balabayıs trafik ışıklarına, oradan yeni limanın olduğu çembere ve bu noktadan da doğu kısımdaki Çatalköy güzergahında kadar varıyor.

Çatalköy’den Girne şehir içi veya Girne’nin batısına ulaşmak isteyen sürücüler, yine aynı güzergahtan geçerken özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzayıp giden araç kuyruklarından hiçbir şekilde kaçamıyor.

Bölgedeki durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, okulların açılmasıyla çok fazla şikayet aldıklarını anlatarak ‘çevre yolundan başka çaremiz yok ama bu konuda da gelişme yok’ dedi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Çatalköy-Girne yolu işkence yoluna dönüştü”

Girne Çatalköy yolu üzerinde son yıllarda birçok okul yapıldığını anlatan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, otellerin de hareketlenmesiyle trafiğin son günlerde adeta bir işkenceye döndüğünü belirtti.

“Okullar açıldıktan sonra bu yol işkence yoluna dönüştü” diyen Hulusioğlu, adeta isyan etti.

Geçmişte yapılan ‘Çevre yolu’ projesinin ise istimlak sorununa takıldığını ve ihalelerin iptal edildiğini anlatan Hulusioğlu, ülkede sistemsizlik, plansızlık ve başıboşluluğun hakim olduğunu ifade etti.

Bölge vatandaşlarından sürekli şikayet aldıklarını da belirten Hulusioğlu, çözüm arayışı içerisinde olduklarını fakat ellerinden bir şey gelmediğini belirtti.

“Yol güvenliği yok her gün kazalar oluyor, Dağ yolu çalışması yıllardır bitmiyor”

Bölgedeki trafik sıkıntısıyla ilgili eleştirilerde bulunan Hulusioğlu, şöyle devam etti:

“Çözüm arayışı içerisindeyiz. 8, 10 dakikalık yoklu 40 dakikada gidiyoruz. Yol güvenliği de yok, her yerden tali yol çıkışı ve evlerden direk çıkışlar var. Her gün irili ufaklı kazlar oluyor, İnsan yoğunluğu da çok fazla karanlık. En ücra yollar yenilenirken, bu yola gereken önem verilmiyor, göz ardı ediliyor.

Çatalköy-Girne yolu gerçekten işkence oldu ve kimsenin de bu yolla ilgili plan ve projesinin de olmadığını görüyoruz. Geçmişte ihaleye çıkılmıştı, istimlak sorununa takıldı. Şehir içi yolu olarak düzenlenmesi öngörüldü ama bu konuda da hiçbir adım atılmadı. Çok fazla şikayet alıyoruz ama yapacak hiçbir şeyimiz yok, ellimiz olumuz bağlı. Başlaması için baskı yapmaktan da korkuyoruz, önümüzde Alsancak yolu örneği var. Zorlamayla başlandı, yarım kaldı, şimdi tehlike saçıyor.

Sistemsizlik ve plansızlık, başıboşluluk hakim. Bu ülkenin milli servetine yazık oluyor.

Dağ yolu çalışması da 4, 5 yıldır hala bitmedi. Orada da çökmeler oluştu, yol kayması var ama çalışmalar yarım kaldı. Hızlı bir şekilde bu yola el atılmalı, durdurulan çalışmalar başlamalı. 2 yıldır ciddi çalışma yapılmıyor.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Yolun tamamlanması için yeniden 10 Milyon TL’lik bir bütçe ayrıldığı geçen hafta bize söylendi”

Girne batı kısmında olan trafik sorununun, doğu tarafında da hakim olduğunu anlatan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bu sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini anlattı.

Aktuğ, geçtiğimiz hafta Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’dan aldıkları yazılı bilgiye göre, söz konusu yolla ilgili 10 Milyon TL’lik yeni bir kaynak ayrıldığını, yolun Deniz Kızı bölgesine kadar olan bölümünün tamamlanacağını dile getirdi.

Aktuğ, konuyla ilgili şunları anlattı:

“2018 yılından sonra Alsancak Belediyesi ile bu yol için eylemler de yaptık, başlanan yol yarım kaldı ve ortaya çıkan hayati tehlike de bir o kadar daha arttı. Bunu defalarca her mecrada dile getirdik, duyuramadık, can kaybı da yaşadık. Yine baskıya devam ettik. Şimdi yeniden 10 Milyon TL’lik bir bütçe ayrıldığı geçen hafta bize söylendi.

Bunun için yeniden yeni bütçe ile çalışmalar başlayacak denildi. Ulaştırma Bakanlığı, yakında Deniz Kızı’na kadar olan çalışmalar bitirilecek. Ama bu sorunumuzu çözmeyecek, yeterli değil. Tümünün yapılması gerek. Bu sorunlar insanımızın günlük yaşantısını etkiliyor, bunun yanında turizm ve ekonomiyi dahi etkiliyor. Girne batı kısmında olan trafik sorunu, doğu tarafında da aynı keşmekeş ile var. Bunların bir an önce derhal çözülmesi gerek.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Doğu kısmının kurtuluşu sadece çevre yolundan geçiyor”

Okulların açılmasıyla birlikte Girne bölgesindeki trafiğin çok fazla yoğunlaştığını anlatan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yoğun olan noktalarda birtakım çalışmalar yaptıklarını anlattı. Girne’deki trafik yoğunluğunun doğu ve batı çevre yollarıyla çözüme kavuşabileceğine dikkat çekti. Güngördü, YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamada şunları ifade etti: “Özellikle doğu kısmındaki okulların bulunduğu noktalarda trafikte aşırı miktarda yığılmalar oluyor. Ana yolun, doğu çevre yolu olması gerek ama bu konuda da herhangi bir yeni çalışma yapılmadı. Aynı noktada otellerin de hareketlenmesiyle bölgedeki trafik yükü çok daha fazla arttı. Doğu kısmının kurtuluşu sadece çevre yolundan geçiyor. Şehir içinde de ciddi aksaklıklar var ama çalışmalar yürütüyoruz. Ancak henüz sonuç alamadık.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“ 8 dakikalık yolu 40 dakikada gidebiliyoruz, bu olur şey değil”

Bölgedeki trafiğin okulların açılmasıyla çileye döndüğünü anlatan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Sabah veya öğlen saatlerinde Alsancak’tan Girne’ye gitmek veya oradan bölgeye gelmek adeta işkenceye döndü. 8 dakikalık yolu 40 dakikada gidebiliyoruz. Bu olur şey değil” diyerek isyan etti.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu sıkıntının yaşandığına dikkat çeken Ataser, çözümü bir an önce bu yolun tamamlanmasına bağladı.

Ataser, şöyle devam etti:

“Ortalık kilitlendi. Yol sıkıntımız hala sürüyor. Yolun bitirilmesi gerekiyor. Yol genişleyeceğine daralıyor. Tek ihtiyacımız yoldur. Bugün yarın bugün yarın bekliyoruz. Mevcut yolun bitirilmesi ve Denizkızı bölgesini geçip Yeşiltepe’ye kadar gelmesi gerek ki o zaman rahatlama olsun. Tek çıkar noktası bu yoldur. 10 Milyon TL’ye ihaleye çıkıldı, buraya kadar gelindi, kaynak ayrılmadı, istikrarsız hükümetler bizi bu hallere düşürdü. Bu ülkedeki bu istikrarsızlıktan usandık bıktık. Gelenler de ancak da koltuk kavgasında… Ülke bir yere yürümüyor. Sabah veya öğlen saatlerinde Alsancak’tan Girne’ye gitmek veya oradan bölgeye gelmek adeta işkenceye döndü. 8 dakikalık yolu 40 dakikada gidebiliyoruz. Bu olur şey değil. Artık bu soruna çare üretilmeli.”

VATANDAŞ İSYAN ETTİ:

“ Zamanımızdan, hayatımızdan çalıyorlar”

Meral Uğursöz: “Kaldırım yok, yaya geçidi yok, aydınlatma yok”

“Hem can güvenliğimiz tehlikede hem de zamanımızdan hayatımızdan çalınıyor. Evden çıkacağım ne araba ile gidebiliyorum ne de yaya… Eski haliyle kalsa daha çok memnunduk gerçekten. Araba ile evden çıkmak eziyet. Kayınpederim ile aynı sokaktayım, birkaç dakikalık yolu yaya yürümeye kalksam kaldırım yok, yaya geçidi yok, aydınlatma yok. Araba ile gitsem trafik izdiham gidemiyorum Keşke eski haliyle kalsaydı. Bir an önce bitirilmesi gerek.”

Sıdıka Akdoğan: “Beş dakikalık yolu 40 dakikada gidip geliyoruz”

“Eşim sabah çocukları okula bırakmak için erkenden evden çıkıyor, ancak yetişiyorlar. Beş dakikalık yolu 40 dakikada gidip geliyoruz. Bir an önce bu çalışma bitirilmeli. Henüz mevcut yeni yoldan daha ileriye de gitmediler, Deniz Kızı’na kadar geldiler ama ileriye taşımadılar. Taşımalılar…”

Kefser Dal: “Kaldırım, yaya geçidi, aydınlatma yok ama çok ciddi zaman kaybı ve sinir, stres var”

“Keşke yol eski haliyle kalsaydı. Yürümeye kaldırım yok, yaya geçidi yok, her taraf toz toprak. Aydınlatma deseniz hiç yok gece yaya olarak yürümek imkansız. Sabah ve akşam iş çıkışı buradaki trafik felaket… Birkaç kilometre ileride kalıyoruz ama işimize gitmek için en az 30, 40 dakika önce yola çıkmak lazım. Burada hem çok ciddi zaman kaybı var, sinir, stres, bunun yanında gece karanlık, kışın çok korkunç olacak. Bir an önce yolun tamamen bitmesini istiyoruz.”

Esin Vardarsu: “Karşıdan karşıya geçmek bir ölüm, gece karanlıkta korka korka geçiyoruz”

“Aydınlatma şart, üst geçit veya en kötüsü birkaç aydınlık yaya geçidi olması şart. Karşıdan karşıya geçmek bir ölüm, gece karanlıkta korka korka geçiyoruz. Kaldırım yok, hem zamanımızdan hem de hayatımızdan çalınıyor. Eşim tekerlekli arabada, onu hiç geçiremiyoruz. Başladılar, yarım kaldı, bir an önce bitirilmesi tüm bölge için iyi olacak.”

Necati Uyan: “Buradaki trafiğe takılmamak için sabah evden en az yarım saat erken çıkıyorum”

“İşe gelebilmek için, buradaki trafiğe takılmamak için sabah evden en az yarım saat erken çıkıyorum. Buradaki sabah trafiğine kalsam işe en az 30, 40 dakika geç kalırım, bu nedenle erkenden çıkıyorum. Sabah bu çekilir çile değil, bölge halkına günah… Işıklandırma, kaldırım yok, yol yer yer bozuk. Gece ışıklandırma hiç yok. Yaya geçen bir insanı fark edip de fren yapmak mümkün değil. Yetkililer bunun için artık bütçe ayırsın da yol bir an önce bitsin. En büyük ricamız bu.”

Binnaz Şengül: “Başka tehlikeler yaşanmadan bu yolun yapımı tamamlanmalı”

“Mesai saatlerinde yola çıkmamaya çalışıyorum. Bazen çocuğu okula götürmek durumunda kalıyoruz, burada bile çok sıkıntı yaşandığını görüyorum. Alt yapı, kaldırım, güvenliğimiz hiç yok. Vatandaş tüm vergilerini aksatmadan ödüyor ama hiçbir yerde aydınlatma yok. Seyrüsefer ödüyoruz ama karşılığını göremiyoruz. Bir an önce başka tehlikeler yaşanmadan bu yolun yapımı tamamlanmalı.”



Girne

Girne

Girne-Çatalköy güzergahı günün her saatinde yoğun bir trafiğe ev sahipliği yapıyor…



Plana göre bölgedeki yolun, bu noktaya kadar çift şerit olarak yapılacağını belirten ilgili belediye başkanları Ataser ve Aktuğ, trafik yoğunluğunun bu şekilde hafiflemeyeceği görüşünde hemfikir.



Girne içinden Çatalköy’e doğru seyahat ederken, yol üstündeki bazı köylere girişler veya tali yoldan ana yola çıkışlar da belli belirsiz. Ana cadde üzerindeki yeni yapılaşmalara giriş çıkışlarla kimi noktada karşı karşıya gelen tali yollar ana yola çıkışı epeyi güç kılıyor.



Girne’de şehir içindeki trafik yoğunluğu önce Girne’ye giriş çemberinde ve Balabayıs trafik ışıklarında hissedilmeye başlıyor.



Hirondel Çemberi doğusu