Trafik cezasının ikiye katlanmaması için ceza makbuzunu sahteledi

İskele’de trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek için ceza makbuzunu sahteleyen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen cuma S.S. (E-37), sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak suçundan adına yazılan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla ceza makbuzunu sahteledikten sonra, ödemek için İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polise ibraz edip tedavüle sürdü ve cezanın yarısını ödeyip, sahtekarlıkla toplam 4043.60 TL kredi temin etti.

Yürütülen ileri soruşturmada S.S. tutuklandı.

Balıkçı teknesinden 105 amper akü çalan kişi tutuklandı

Balalan’da, 20 Ekim tarihinde, Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan bir şahsa ait balıkçı teknesinden 105 amper akü çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-40) tutuklandı.

200 parça pvc malzemesi çalan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da geçen cumartesi Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyeri önünde muhafaza edilen, bir şahsa ait toplam 200 parça pvc malzemesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.G.(E-53) tutuklandı.

Eşinin kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Haspolat’ta dün saat 18.30 sıralarında E.B.(E-32), kamuya açık bir yer olan Cami Sokak üzerinde, eşinin kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı kendi üzerine doğru sallayıp, yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü tutuklandı.

Elektrik aksamları kısa devre yapan araçta yangın

Lefkoşa’da dün saat 13.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 16’ncı Sokak üzerinde, çalışır vaziyette park halinde bulunan LZ 364 plakalı araçta muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın ön göğüs kısmı, sol ön koltuk, sol kapı iç döşemesi ve tavan kısmı zarar gördü.