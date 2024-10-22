“Trafiğe yaklaşımımız Orta Çağ teknolojisiyle”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, trafikle ilgili tedbirlerin alınamadığını, alınması için de bilimden ve matematikten istifade edilmediğini, ülkemizde bu konuda yaklaşımın Orta Çağ teknolojisi olduğunu, bunun da ceza yazarak olduğunu söyledi.

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu Gün Arası programına katılarak, ülkemizde son dönemde yaşanan trafikteki çarpışmaları değerlendiren Yarkıner, trafiğin yol, araç ve insan faktörlerinden oluştuğunu, trafiğin de bunların uyum içerisinde çalışması ile uyumlu olabileceğini vurguladı. Ülkemizde bu uyumun hiç kimsenin umurunda olmadığına dikkat çeken Yarkıner, “Bunu sadece insanların yaptığı hatalara indirgedik ve bunu da ağır cezalarla önlemeye çalışıyoruz. Bizim insanımız diğer ülkelerin insanından farklı değildir. Onlar da aynı hatayı yapabiliyorlar. Trafikteki uyumu sağlayacak olan da Karayolları Dairesi’dir” dedi.

“Trafik çarpışmaları da depremlere benziyor”

Trafik çarpışmalarının da depremlere benzediğini söyleyen Yarkıner, depremle trafik çarpışmalarının farkını da açıkladı ve “Depremde insanlarımızı bir anda kaybediyoruz, acısı bir anda yüreğimize oturuyor, ama trafikte her geçen gün bir-iki kişi kaybediyoruz” dedi.

Dağyolundaki gerçekleşen çarpışmanın yüreklere hançeri sapladığını ve bir daha yaşanmaz dendiğini vurgulayan Yarkıner, “Ne dediysek beş beterini yaşamaya devam ediyoruz” diyerek, trafikte yaşadığımız kayıplara tepki gösterdi.

“Girne’deki çarpışma, cinayettir”

Geçtiğimiz hafta Girne Akçiçek Hastanesi yakınlarında meydana gelen trafik çarpışmasını, cinayet olarak yorumlayan Yarkıner, “Bu cinayet de göz göre göre geldi. O kamyonlarla ilgili kaç defa açıklamalarda bulunduk. Türkiye’den gelen araçların ve sürücülerinin KKTC’ye oryantasyonları sağlanmalıdır. Yapılan ihmalin büyüklüğünü düşünün. Hafif araç, ağır aracı çekiyor. Arkada çekilen aracın frenleri devre dışı ve araya giren bir kişi ölüyor. Böyle bir ölüm şekli, çağdaş ülkelerde mümkün değildir” dedi.