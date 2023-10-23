Trafiğe bir can daha!

Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda bu sabah iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

23.10.2023 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Eziç Trafik Işıkları dörtyol kavşağında, iki aracın çarpması sonucu bir araç sürücüsü erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor"