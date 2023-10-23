Trafiğe bir can daha!
Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda bu sabah iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.
A+A-
Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda bu sabah iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis, kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
23.10.2023 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Eziç Trafik Işıkları dörtyol kavşağında, iki aracın çarpması sonucu bir araç sürücüsü erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor"
Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası, ölümlü trafik kazası