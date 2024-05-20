TRAFİĞE ‘BAKAN’ YOK

Serap ŞAHİN

Özellikle sol direksiyon kullanan sürücülere ve üniversite öğrencilerine verilen eğitimle, büyük kazaların önüne geçilmesini sağlayan Trafik Eğitim Parkı bütçesiz kaldı. Park, 6 aydır hizmet veremiyor…

Bütçesi, hız tespit kamera cezalarından tahsil edilen parayla karşılanan Trafik Eğitim Parkı, Aralık 2022’den bu yana cezaların tahsil edilememesinden dolayı bütçesiz kaldı, parkta çalışan trafik uzmanları, “gönüllülük esasında çalışmaya ya da izne ayrılmaya” davet edildi.

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından sözleşmeleri yenilenmeyen trafik uzmanları, trafik kazalarının yükselişe geçtiği bir süreçte olunmasına karşın parkın 6 aydır hizmet vermediğini belirtti, “istifa etmeye zorlanıyoruz” açıklaması yaptı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, “6 aydır park kapalı. Okullara eğitim verilmiyor. Üniversite öğrencilerine eğitim verilmiyor. Sol direksiyona alışmış insanlara eğitim verilmiyor” dedi.

14 yıllık deneyime sahip olan trafik uzmanlarının düşük maaşa çalıştırılmaya zorlandığını, tepki gösterdiklerinde ise “beğenmezseniz yerinize başkasını alırız” şeklinde tehdit edildiklerini belirten Avcı, “Hükümetin bu kadar çok ölümlü trafik kazalarının yaşandığı bir ülkede, verilen eğitimleri ciddiye almayarak para yok gibi bir yaklaşıma girmesi kara bir lekedir” dedi.

Trafik Eğitim Parkı’ndan sorumlu Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “İstifaya zorlandıkları gibi bir durum söz konusu değil. Ama elimizdeki kısıtlı bütçeyi idareli kullanmak zorundayız” dedi.

Arıklı, “Teklif edilen maaşları kabul ederlerse seviniriz. Etmezlerse yeni personel alacağız, eğitimlerini vereceğiz. Bunlara nasıl eğitim verdiysek onlara da vereceğiz. Sıkıntımız yok. Ama ‘ben eğitimliyim daha yüksek maaş almak durumundayım’ gibi bir şartla da karşımıza gelinmesin” ifadelerini kullandı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı:

“ ‘Bütçe yetersizliği’ nedeniyle sözleşmeler yenilenmedi”

Trafik Eğitim Parkı personelinin 31 Aralık 2023’te Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan sözleşmesinin bittiğini belirten Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, bakanlığın yeni bir sözleşme yapmadığını vurguladı. Geçmiş yıllarda Kasım ayında sözleşmenin yenilendiğini ancak bu yıl “bütçe yetersizliği” nedeniyle yenilenmediğini belirten Avcı, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Geçmiş dönemlerde sözleşmeye göre geriye dönük ödemelerin de yapıldığına dikkat çeken Avcı, “Bakanlık dernekle sözleşme yapmadı. Dolayısıyla ben de personele sözleşme yapamazdım” dedi.

Trafik Eğitim Parkı personeline bir takım önerilerde bulunduğunu kaydeden Avcı, “Çalışmaya devam edebilirsiniz, yalnız bakanlık sözleşme yapmazsa derneğin sizi ödeme gücü yoktur. Ya da yıllık izne çıkabilirsiniz, sözleşme yapılınca gelip başlarsınız” şeklinde açıklama yaptığını söyledi.

Sözleşme olmadığı ve maaşlarını alamayacakları için personelin de işe gelmek istemediğini dile getiren Avcı, “Sözleşme yapılmazsa ödeme yapılmayacaktı. O riski göze alacaktılar. Çalışırsanız bakanlığa geriye dönük ödeme çıkartmak için uğraşırım dedim. Onlar bu kararı verdiler” dedi.

“Ben personeli istifaya zorlamıyorum”

Personelin “Bizi istifaya zorluyorlar” açıklamasına“Bakanlıkla yapılacak olan sözleşmede devam edebilsinler diye ben onları bugün dahi işten çıkarmadım. Aksi durumda sözleşme yapıldığı takdirde, münhal açılacak ve öncelik personelimin hakkıdır. Ben personeli istifaya zorlamıyorum” şeklinde konuştu. Avcı, önümüzdeki hafta sözleşme yapılırsa, personele maaş teklifinde bulunacağını kabul etmezlerse, çıkışlarının verileceğini kaydetti.

“Yönetim kurulu ilgili bakanlık tarafından 3 yıldır toplantıya çağrılmıyor”

Trafik Derneği’nin hükümetle olan sözleşmesine göre parkın yönetim kurulunu Bakanlar Kurulu’nun atadığını belirten Avcı, “Dernek keyfi çalışmıyor. Derneğin çalışması başkadır, parkın çalışması başkadır. Bakanlar Kurulu’nun her dönem üst düzey memurlardan oluşan Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve dernek temsili oluşan 6 kişilik yönetim kurulu vardır. Ama bu yönetim kurulu ilgili bakanlık tarafından üç senedir toplantıya çağrılmadı. Bir defa çağrıldı, o tanışma amaçlı” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kararların Yönetim Kurulu’nun vermesi gerektiğini ancak kurulun pasifize edildiğine dikkat çeken Avcı, sadece Ulaştırma Bakanı’nın kendisiyle muhatap olduğunu söyledi.

“14 yıldan sonra Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı maaşları yüksek buldu”

Konuyla ilgili Maliye Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ve sabit radar cezaları ile Trafik Eğitim Parkı’nın bütçesinin karşılandığını dile getiren Avcı, “Kamera cezalarından ödenerek bugüne kadar getirildiği; öğrencilerin okullardan otobüslere taşınması, hocaların eğitim ücreti, orada kullanılan materyaller, broşürler, hepsi Eğitim Bakanlığı'nın izniyle oluyor. Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bu maaşların çok yüksek olduğu görüşü vardı” ifadelerine yer verdi.

Personel maaşlarının 5 yıllık protokolde olduğuna işaret eden Avcı, “O protokol her yıl yenilenir. Yönetim Kurulu yenilemek istemezse yenilemeyebilir. Ama beş yıllık sözleşmemiz var. Orada olan maaş artışı maddesini bu yıl ilk defa 14 yıldan sonra Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı maaşları yüksek buldu ve özel sektör maaşları olmadığını, bütçenin yetersiz olduğu gerekçesiyle maaşları düşürdüler” şeklinde konuştu.

Eski protokole göre maaş artışının personele verilmediğini bu yönde haklı olduklarını ifade eden Avcı, personelin sözlü olarak düşük maaşlarla çalışmak istemediklerini belirttiklerini kaydetti, “Ben bunu yazılıya dökmedim, istifa olmasın diye” ifadelerini kullandı.

“Yeni personel demek, eğitimi sıfırla çarpmak demek”

Yeni sözleşme taslağına göre maaşların düşürüldüğünü yineleyen Avcı, personelin düşük maaşla devam etmeyeceğini ilgililere bildirdiğini “Gelmezlerse yeni alırız” dediklerine işaret ederek, “Yeni personel demek eğitimi sıfırla çarpmak demek. Şu anki personelin 14 yıllık bir tecrübesi var” şeklinde konuştu.

Trafik Eğitim Parkı'na 6 aydır sözleşme yapılmamasının “ilkokul çocuklarına verilen eğitimin bu yıl hiç verilmemesi demek” olduğunu belirten Avcı, “Devletin bu kadar çok ölümlü trafik kazalarının yaşandığı bir ülkede, verilen eğitimleri ciddiye almayarak para yok gibi bir yaklaşıma girmesi kara bir lekedir” ifadelerini kullandı.

Sabit radar cezalarının toplanmamasından dolayı söz konusu sorunun ortaya çıktığını vurgulayan Avcı, “Para toplanmadığı için ‘bütçe yok’ deniliyor. Maliye Bakanı’na öneride bulundum. Siz avans verin, kamera cezaları nasıl olsa toplanacak. Toplanan paradan geri alırsınız. Hükümet, buna da yaklaşmadı” dedi.

Mobese cezalarının toplanmamasını “kara leke” olarak niteleyen Mehmet Zeki Avcı, bunun ölümlü trafik kazalarının artmasına etken olduğunu kaydetti, “Kamera cezası gitmedi demek herkesin dilediği gibi sürme hakkı var demek oluyor” şeklinde konuştu.

“Trafik Eğitim Parkı’nı kapatmak, trafiğe büyük bir darbedir”

“Trafik Eğitim Parkı’nı bu ülkede kapatmak, trafiğe büyük bir darbedir” diyen Avcı,

“6 aydır park kapalı. Okullara eğitim verilmiyor. Üniversite öğrencilerine eğitim verilmiyor. Sol direksiyona alışmış insanlara eğitim verilmiyor. Geçen yıl 48 tane ölümlü trafik kazası yaşandı. Bu yıl 17 tane ölüm var” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

“Keşke istedikleri maaşı verebilsek”

Trafik Eğitim Parkı personeline yönelik “Neticede bunlar sözleşmeli eleman. Kadrolu memur değil” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bütçeden trafik parkıyla ilgili kaynak çıkarıldığını, asgari ücretin yüzde 20’si üzerinde olacak şekilde maaş önerildiğini açıkladı.

Personelin söz konusu maaşları kabul etmemesi durumunda sözleşmeli başka personel alınacağını kaydeden Arıklı, “İstifaya zorlandıkları gibi bir durum söz konusu değil. Ama elimizdeki kısıtlı bütçeyi idareli kullanmak zorundayız” dedi.

Arıklı, yeni personel alınacaksa, eğitimlerini vereceğiz. Bunlara nasıl eğitim verdiysek onlara da vereceğiz. Sıkıntımız yok. Ama ‘ben eğitimliyim daha yüksek maaş almak durumundayım’ gibi bir şartla da karşımıza gelinmesin. Neticede imkânlarımız kısıtlı. Keşke istedikleri maaşı verebilsek. Ama şu anda asgari ücretin ne durumda olduğu belli. Bizim de verebileceğimiz rakam ortada. Asgari ücretin yaklaşık yüzde 20 üstünde bir miktar öneriyoruz. Kabul ederlerse sevinirim. Kabul etmezlerse başka elemanı alıp hemen eğiteceğiz” şeklinde konuştu.

“Mobese kameralarla ilgili anlaşmamız uygulamaya geçti”

Mobese kameralarla ilgili yeni bir anlaşma yapıldığını ve uygulamaya başlandığını kaydeden Arıklı, ilgili şirket Radarsan’ın önümüzdeki haftalarda Kıbrıs’ın kuzeyine geleceğini belirtti. 140 nokta belirlendiğini ve bu noktalara kameraların kurulmaya başlanacağını belirten Arıklı, mobese cihazlarının özel üretim aplikasyon yazılım ile yapıldığını dile getirdi.

Yeni mobese kameralarının konulacağını ve Türkiye tarafından finanse edileceğini belirten Arıklı, mevcut kameraların da farklı noktalara taşınacağını kaydetti. Arıklı, “Ülkede yaklaşık 350 civarında kamerayla trafiği biraz daha güvenli hale getirebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsan hayatı tüm siyasi ve şahsi çıkarların üstünde olmalıdır”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği çalışanları Vedia Ateş, Meryem Kayral, Nesil Garanti Özön (Trafik Eğitmeni) ve Mesut Büyükakşeker (Yardımcı Personel) yazılı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, 2 Ocak 2024 tarihinde Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı tarafından tüm personelin toplantıya çağrılarak bütçe sıkıntılarından bahsedip sözlü olarak iki seçenek sunduğu belirtildi. ‘Ya yıllık izin kullanarak evlerinize gidersiniz ya da gönüllü olarak çalışmaya devam edersiniz’ şeklinde teklif sunulduğu kaydedilen açıklamada, “Ne kadar üzücü ki bu kadar emek ve çalışmanın sonunda Dernek Başkanı tarafından evlerimize gönderildik. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca sorunun çözülmesi adına bekletildik. Çalışmalarımıza evlerimizden devam ettik. Derneğin toplantıları, TV programları ve acil işler aksatılmadan tarafımızdan yapılmaya devam edildi ve bu süre zarfında Dernek Başkanından hiç bir destek görmedik” ifadelerine yer verildi.

“İstifa etmeye zorlanıyoruz”

Trafik Eğitim Parkı’nın giderlerinin 2010- 2013 yılları arası İçişleri Bakanlığı’ndan, 2014 yılından itibaren de Ulaştırma Bakanlığı tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, Mart ayı içerisinde Dernek Başkanı ile yapılan toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin maaşları çok bulduğunu, barem artışlarını, 13. maaşı ve hayat pahalılığını kaldırdığını, ‘İsteyenin çalışmasını, istemeyenin istifa etmesini’ sözlü olarak bildirdiği kaydedildi.

Mevcut yasalarla 14 yılda haklı olarak elde edilen tüm kazanımların bir anda silinip “istifa etmeye zorlanıyoruz” vurgusu yapılan açıklamada “14 yıllık deneyime, bilgi donanımına sahip personeli kimse korumuyor. Ne yazık ki Sn. Dernek Başkanı kendi şahsi çıkar ve emelleri uğruna gerçeği çarpıtarak, bizim istifa ettiğimizi dile getirip yanıltıcı beyanlarda bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

“Tüm yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız”

Personel tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının artış gösterdiği dönemde, alanında özel eğitim almış olan kişiler olarak, bütçe yetersizliği adı altında işimizden uzaklaştırılmanın ve hem günümüze hem de geleceğe yönelik olarak pozitif anlamda katkı koyamamanın üzüntüsünü ve çaresizliğini içimizde yaşayarak kendilerini anayasa ve yasaların üzerinde gören bu zihniyet karşısında, Trafik Parkı Personeli olarak tüm yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı ve mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

Personelin, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nde 2010 yılından bu yana görev aldıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat kavramı olmadan, gerek öğle sıcağında gerekse soğuğun içinde açık havada 5 yaştan başlayıp yetişkin yaş gruplarına kadar birçok farklı konuda teorik ve pratik trafik eğitimleri verdik.

Her bir personel işine, gerekli önemi vererek, özveriyle, canla başla ve ‘Ne kadar kişiye eğitim verip trafik kültürünü ve bilincini aşılayabilirsek bir can daha kurtarmış olacaktık.’ inancı ve düşüncesi ile görevini bunca yıl sürdürdük.

Bugüne kadar 80 binin üzerinde gerek Trafik Eğitim Parkı’nda gerekse davet edildiğimiz her platformda bu eğitimleri verdik. Bizce bu rakam küçümsenemeycek bir rakamdan da öte özveriyle verilmiş emektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yayınlanan genelge ile adadaki tüm ilkokul 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine her gün teorik ve pratik trafik eğitimleri vererek öğrencileri küçük yaştan trafiğe duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı koyduk.

Bunun yanında üniversite öğrencilerine Türkçe ve İngilizce olarak ‘Sol Trafik Oryantasyon Eğitimi’, Askeri Personel ve Ailelerine ‘Trafik Oryantasyon Eğitimi’, Ambulans Şoförlerine’ Mesleki Sürüş Eğitimi’, T İzni alacak olan Taksi ve Otobüs Şoförlerine ‘Güvenli Sürüş ve Refakatçi Eğitimi’ sunduk.

Ayrıca ülke sürücüleri için kullanılacak olan Trafik Eğitim Kitabı’nın hazırlanmasında, günümüze göre revize edilmesinde ve soru bankalarının hazırlanmasında çok büyük emek ve katkılarımız olmuştur.

2010 yılından bu güne gelene kadar yaptığımız tüm bu çalışmalar hiç de kolay olmadı. Çok sorunlar yaşadık, çok zor durumlarda kaldık ancak yılmadık. ‘Trafikte bir can daha kurtarmak’ ana hedefimiz oldu. Yaşadığımız sorunlar arasında elektriksiz bırakıldığımız, telefon hatlarının kesildiği ve içme suyumuzun bile olmadığı 10 m2 bir ofiste çok zor günlerde yaşadık ama eğitimlerimize hiç bir zaman ara vermedik.

‘Yetersiz bütçe’ mazereti ile öğrenci taşımacılığının yapılmadığı zamanlarda bile kendi olanaklarımızla okul okul gezerek trafik eğitimini hiç bir zaman aksatmamaya özen gösterdik”