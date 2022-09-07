Trafiğe 9 ayda 15 can

Polis, 01 Ocak 2018 – 06 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 121 adet ölümle neticelenen trafik kazası meydana geldiğini ve toplam 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kamuoyu ile paylaşılan resmi verilere göre, 1 Ocak 2022’den bu yana ise 13 adet ölümle neticelenen trafik kazası meydana geldiğini ve toplam 15 kişi yaşamını yitirdi.

Meydana gelen ölümlü trafik kazaları sebepleri arasında, “Sürat” suçunun ilk sırada yer aldığı belirtilen verilerde, yine kazaların en fazla 08.00-20.00 saatleri arasında yaşanması dikkat çekti.

1 Ocak 2018’den 6 Eylül 2022’ye 134 kişi trafikte can verdi

Polisin paylaştığı verilere göre KKTC genelinde, 01 Ocak 2018 – 06 Eylül 2022 tarihleri arasında toplam 121 adet ölümle neticelenen trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda toplam 134 kişi yaşamını yitirdi.

En fazla ölüm, 08.00 ila 20.00 saatleri arasında gerçekleşti

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen ölümle neticelen trafik kazalarının, en fazla 08.00-20.00 saatleri arasında yaşandığına dikkat çekildi.

9 ayda trafiğe 15 can

Öte yandan 01 Ocak – 06 Eylül 2022 tarihleri arasında ise toplam 13 adet ölümle neticelenen trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Verilere göre, söz konusu kazalarda toplamda 15 kişi hayatını kaybetti.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen ölümlü trafik kazaları sebepleri arasında, “Sürat” suçunun ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Trafikte bir aylık bilanço: 318 kaza 1 ölü, 94 yaralı