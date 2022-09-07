Trafikte bir aylık bilanço: 318 kaza 1 ölü, 94 yaralı

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde, son bir ayda 318 trafik kazası meydana geldi; 1 kişi hayatını kaybederken toplamda 94 kişi yaralandı.

Polisin açıkladığı resmi verilere göre, kazaların 94’ü sürat, 69’u dikkatsiz sürüş ve 62’si ise kavşakta durmamak nedeniyle meydana geldi.

Öte yandan, son bir ayda meydana gelen trafik kazalarından 5’i ise alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücülerden kaynaklandı.

Alkollü araç kullanımı sonucu meydana gelen kazalarda toplamda 8 kişi yaralandı.

318 kaza, 1 ölü, 94 yaralı

Polis raporlarına göre, 1 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde toplamda 318 trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazalardan 1’i ölüm, 75’i ise yaralanmalarla sonuçlandı, 94 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya en çok ‘sürat’ neden oluyor

Resmi verilere göre, trafik kazalarına sebep olan birincil etken, onca ölüm ve uyarıya rağmen hala daha sürat. Son bir ayda meydana gelen 318 trafik kazasının 94’ü sürat nedeniyle gerçekleşti. Kazaya en çok sebebiyet veren ikinci etken ise dikkatsiz sürüş olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sırada 62 kazayla ‘kavşakta durmamak’ yer alırken, dördüncü sırada 48 kaza ile ‘diğer etkenler’, beşinci sırada ise 45 kazaya neden olan ‘yakın takip’ yer alıyor.

Kazaya en çok neden olan 4 etken

Sürat Dikkatsiz sürüş Kavşakta durmamak Yakın takip

Alkollü araç kullanımı sonucu 5 kaza, 8 yaralı

Öte yandan, yine polis tarafından açıklanan kaza detayları incelendiğinde, son bir ayda 5 trafik kazasının alkollü araç kullanımı sonucu meydana geldiği tespit edildi. Alkollü araç kullanımı sonucu meydana gelen kazalarda toplamda 8 kişi yaralandı. Söz konusu kazalar incelendiğinde, bir sürücünün 46 miligram alkollü bir şekilde direksiyon başına geçtiği gözlemlenirken, bir sürücünün ise 244 miligram alkollü bir şekilde araç kullandığı belirlendi.

Alkollü araç kullanımı sonucu meydana gelen kazalar

6 Ağustos: 406 miligram alkollü sürücü çarptı, 2 kişi yaralandı

13 Ağustos: 225 miligram alkollü sürücü çarptı, 2 kişi yaralandı

20 ağustos: 141 miligram alkollü sürücü çarptı, 1 kişi yaralandı

4 Eylül: 138 miligram alkollü sürücü çarptı, 1 kişi yaralandı

4 Eylül: 244 miligram alkollü sürücü çarptı, 2 kişi yaralandı

Alkollü şoförlerin yol açtığı kazalar…

406 miligram alkollü sürücü karşıdan gelen araca çarptı, 2 kişi yaralandı

İskele’de, 6 Ağustos akşamı meydana gelen kazada, 406 miligram alkol tesiri altındaki sürücü, karşıdan gelen araca çarptı. Çarpışma sonucu, karşı şeritten gelen araç sürücünün sol yanağı kırılırken, araçta yolcu olarak bulunan bir başka şahsın ise sağ kalça kemiği kırıldı.

225 miligram alkollü sürücü karşıdan gelen araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Mağusa’da, 13 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada, 225 miligram alkol tesiri altındaki sürücü, karşı şeritten gelen araca çarptı. Çarpışma sonucu, her iki araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

141 miligram alkollü sürücü, önündeki araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, 20 Ağustos günü meydana gelen kazada, 141 miligram alkol tesiri altındaki sürücü, iki şeridi ortalar vaziyette ilerlediği sırada, önündeki araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu, öndeki aracın şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

138 miligram alkollü sürücü, önce refüje ardından da direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da, 4 Eylül günü meydana gelen kazada, 138 miligram alkol tesiri altındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce orta refüj bordür taşlarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpışma sonucu, araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

244 miligram alkollü sürücü park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Mağusa’da, 4 Eylül günü meydana gelen kazada, 244 miligram alkol tesiri altındaki sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, park halindeki araca çarptı. Çarpışma sonucu, hem araç sürücüsü hem de araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.