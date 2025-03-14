Tozlu hava Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi pazartesi gününe kadar ülkede tozlu havanın etkili olacağını duyurarak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Daire tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 11.00’de Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı ve tozlu havanın pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.