Tozlu hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmaya devam ettiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmaya devam ettiğini bildirdi.
Daire'den yapılan açıklamada, toz zerreciklerinden kaynaklı hava kirliliğinin Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.
Daire, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.
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