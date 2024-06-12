Tozlu hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren pazar gününe kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren pazar gününe kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklediği belirtildi.
Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, tozlu hava