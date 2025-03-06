Tozlu hava devam ediyor

Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın yarına kadar devam edeceğini duyurdu.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerreciklerinden kaynaklanan ve salı gününden beri etkili olan hava kirliliğinin yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirten daire, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması çağrısını yineledi.