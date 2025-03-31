Tozlu hava 3 gün sürecek
Meteoroloji Dairesi, bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan tozlu havanın üç gün süreceğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan tozlu havanın üç gün süreceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, açıklamasında, Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozun, perşembe gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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