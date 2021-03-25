Toros: “Hellimle ilgili gelişmelerden son derece mutluyum”

CTP milletvekili Fikri Toros, hellim tescili konusunda gelinen aşamayı değerlendirdi, “Bu gelişmelerden son derece mutluyum” dedi.

Toros, “İlgili tüm sektörlerin menfaatleri ve bir bütün olarak sürdürülebilir kalkınması doğrultusunda çabalarımız bundan sonraki aşamalarda da artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Toros’un paylaşımı şöyle:

“Hellim’in Avrupa Birliği pazarına erişiminin önünü açacak olan Yeşil Hat Tüzüğü değişikliği bugün "Gıda Sağlığı Komitesi"nin kabulünü almıştır.

Coğrafi İşaret Tescili ise yarın ilgili kurulda görüşülecektir. Orada da ayni sonucun çıkacağına inanıyorum.

Bu gelişmelerden son derece mutluyum!

İlgili tüm sektörlerin menfaatleri ve bir bütün olarak sürdürülebilir kalkınması doğrultusunda çabalarımız bundan sonraki aşamalarda da artarak devam edecektir.

KTTO Başkanı olduğum dönemde çok değerli bir ekiple yürüttüğümüz bu uzun soluklu süreçte, AB muktesebatı çerçevesinde, daima tutarlı ve güvenilir adımlar atarak hedeflediğimiz sonucu elde etmek demek ki mümkünmüş!”