Toros: Alt yapı güçlendirilmeli

Meclis’te Yayın Yüksek Kurulu bütçesi görüşülmeye başlandı.

CTP Milletvekili Fikri Toros, yakın tarihte özel televizyonların TÜRKSAT’a olan borçları nedeniyle ekranlarının kararma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Toros, Yayın Yüksek Kurulu’nun internet ve televizyon yayınlarının yasa kapsamına alınarak, denetlenmesine yönelik bir çalışması olduğunu ifade etti.

DVBT yayın alt yapısının güçlendirilerek, YYK Yasası’nın ivedilikle gündeme alınması gerektiğini söyleyen Toros, böylelikle rekabet ortamının yaratılacağını dile getirdi.

Manavoğlu: YYK, denetime önem vermeli

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, özel televizyonların yayınlarla alakalı TURKSAT’a ciddi borçları olduğunu dile getirdi, her gün yayınların kesilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Manavoğlu, borçlarla ilgili yapılandırmaya gidilebileceğini dile getirdi.

Eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü haberler yapan kanal ve programların devam ettiğini kaydeden Manavoğlu, “Demokrasi ve fikir özgürlüğü önemlidir. Ama kişilerin özel hayatına ve mahremiyeti saygı duyulması gerekir” dedi.

Manavoğlu, Yayın Yüksek Kurulu’nun bu konuyu denetlemeye daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.