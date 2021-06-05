Töre’den “uyuşturucu” iddiası - Falyalı: “Tanımıyorum”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski TC Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski TC İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı Kıbrıslı Halil Falyalı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Independent Türkçe’ye göre şu anda cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Behçet Töre, Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddeden Falyalı'yı yalanladı, avukatları aracılığıyla iddialar ortaya koydu.

Töre, 1998 yılında Halil Falyalı'yla birlikte “uyuşturucu ticareti” işini yaptıklarını öne sürerek, daha sonrasında KKTC'de ortak bir kumarhane açtıklarını belirtti. Töre, KKTC'de bulunan International 2000 Hotel Casino'yu Halil Falyalı'yla birlikte açtıklarını, kendisi hapiste olduğu için 2004 yılında otelde kendisine ait hisseleri 10 milyon dolar karşılığında Falyalı'ya devrettiğini ileri sürdü. Independent Türkçe'den Can Bursalı bu iddiaları Halil Falyalı'ya da sorduklarını belirtti.

Falyalı, asistanı üzerinden verdiği yanıtta, Behçet Töre'yi tanımadığını ancak Sami Hoştan'ı tanıdığını belirterek, "Bahsi geçen konularda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.