Töre’den itiraf: İki devlete dayalı çözüm modeli oluşacağına inanmıyorum

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Zorlu Töre'nin “Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm modelinin oluşacağına inanmayan bir kişiyim ama bu yolun yürünmesi gerektiğine inanıyorum” ifadesi şaşırttı.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda federasyon karşıtlığı ve aşırı milliyetçi söylemleriyle tanınan Töre'nin bu sözleri "İnandığı politikanın gerçekleşme ihtimali olmadığının farkında ve bunu itiraf ediyor" şeklinde yorumlandı.

Konuşmasının devamında görüşlerine açıklık getiren ve bilindik cümlelerini tekrarlayan Töre'nin böyle bir cümleyi kurması yadırgandı.