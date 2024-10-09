Töre, Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutulmaya devam ediyor

Yüksek tansiyon nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutulmaya devam ettiği öğrenildi.

TAK muhabirinin Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre’den aldığı bilgiye göre, Zorlu Töre’nin durumu bugün yapılacak tetkikler ve tahlil sonuçlarına göre netleşecek.

Zorlu Töre’nin daha önce kalp ameliyatı geçirdiğin ifade eden Tuygun Töre, doktorların, yüksek tansiyonun kalp krizini tetikleyebileceğini söylediğini, dolayısıyla nasıl bir yol izleneceğine tahlil sonuçlarına göre karar verileceğini kaydetti.