“Toplumun %70’i aşılanmadan açılım, RİSKLİ!”

Covid-19’la mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin birçoğu 22 Şubat itibarıyla kaldırıldı, uçuş seferleri de artırıldı… ‘Yerel vaka’ sayılarında azalma görülse de üç yüzden fazla hastanın tedavisinin halen sürdüğüne de işaret eden hekimler kapasitenin artırılması gerekliliğine işaret etti, toplumun %70’i aşılanmadan açılmayı da riskli buluyor…

YENİDÜZEN’e konuşan hekimler, aşı çeşitliliğinin arttırılmadan ve toplumun yüzde 70’nin aşılanmadan hızlı bir şekilde açılıma gidilmesinden duydukları endişeyi belirtti.

Kademeli açılım ve uçak seferlerinin arttırılması ile vaka sayılarında yeniden artış beklediklerini kaydeden hekimler, “Vakalar 80’li bantlarda seyrettiği zaman yatak kapasitemiz dolarak, sağlık alt yapısı çökmüştü. Ek seferler açılmışsa bununla ilgili devletin yeni karantina merkezleri oluşturması gerekmektedir” dedi.

Devrim DEMİR

Tedbirlerin birçoğu 22 Şubat itibarıyla kaldırıldı, uçuş seferleri de artırıldı… ‘Yerel vaka’ sayılarında azalma görülse de üç yüzden fazla hastanın tedavisi halen sürdüğüne de işaret eden hekimler kapasitenin artırılması gerekliliğine işaret ediyor.

Hekimler açılımla birlikte, sefer sayılarının bir anda arttırılması nedeniyle de tedirgin.

YENİDÜZEN’e konuşan hekimler, vakaların 80 bandında seyrettiği dönem yatak kapasitesinin dolduğunu ve sağlık sisteminin çöktüğünü hatırlattı.

Hekimler, aşılama konusunda Sağlık Üst Kurulu’nun uyarıları olduğunu toplumun en az yüzde 70’nin aşılandıktan sonra açılıma gidilmesi gerektiğini vurgularken, toplumun henüz yüzde onunun aşılandığını ifade etti.

Taburcu sayısı arttı, yoğun bakımda hasta sayısında gerileme…

Şubat ayında yerel bulaşta artış gerilerken, 600’e yakın hasta son üç haftada hızlı bir şekilde taburcu edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısında da gerileme yaşanırken, salgının ilk görüldüğü tarih itibarı ile Covıd-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Pandemi Hastanesi’nde 103 pozitif vaka, otellerde ise 271 kişinin tedavileri devam ediyor.

Hekimler ‘tedirgin’…

YENİDÜZEN’e konuşan hekimler, aşı çeşitliliğinin arttırılmadan ve toplumun yüzde 70’nin aşılanmadan hızlı bir şekilde açılıma gidilmesinden duydukları endişeyi belirtti.

Kademeli açılım ve uçak seferlerinin arttırılması ile vaka sayılarında yeniden artış beklediklerini kaydeden hekimler, “Vakalar 80’li bantlarda seyrettiği zaman yatak kapasitemiz dolarak, sağlık alt yapısı çökmüştü. Ek seferler açılmışsa bununla ilgili devletin yeni karantina merkezleri oluşturması gerekmektedir” dedi.

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış:

“Aşılamada bir takım sıkıntılar var”

“Karantinada kalması gereken kişiler mutlaka tüm kurallara uymalı aksi takdirde ciddi artışların yaşanması olasıdır”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, aşılama programının ne kadar sağlıklı yürütüldüğü konusunda net bilgi olmamakla birlikte bir takım sıkıntıların olduğunu belirtti.

Salgının dünyada yıllar boyu süreceğini belirten Varış, buna bağlı ülkenin kademeli bir açılıma gittiğine işaret etti.

Öncelikle kişilerin bireysel olarak kendini koruması, daha sonra devletin koyduğu koruyucu tedbir ve kurallara uyarak hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Varış şu ifadeleri kullandı:

“Kurallar mutlaka denetlenmeli. Toplum içindeki bulaş en aza indirmek için tüm denetlemeler yapılmalı. Sağlık kapasitesinin durumuna göre, dönem dönem kısıtlamalarda artış veya gevşeme olabilir. Özellikle şuan yoğun bakım kapasitesine bakıldığında, gevşeme tedbirlerine gidilmesi çok da sakıncalı değil.

Yurt dışından gelişler başlıyor, PCR kontrolleri mutlaka yapılmalı. Karantina modeline mutlaka devlet karar vermeli, uzun süreli kalışlarda ev karantinası uygulanacaksa mutlaka denetim yapılmalı, karantinada kalması kişiler mutlaka tüm kurallara uymalı aksi takdirde ciddi artışların yaşanması olasıdır. Aşılama başladı, bir takım sıkıntılarla birlikte şuan ülkede gelen aşılarda hesaplandığında toplumun yüzde 10’nun aşıladığı öngörülmekte”.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Kapasite genişletilmeli”

“Yurt dışı gelişleri ile ilgili izole, denetim ve gözlem belirlenmesi, sağlık gözetimi olması gerekir. Kapasite genişletilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, Sağlık Örgütleri olarak ‘pozitif’ hastalar için önerilerini Sağlık Bakanlığına ilettiklerini söyledi. Seferlerin arttırılması ile ilgili yurt dışından gelenler için farklı bir takım hizmet almalarını sağlamak adına sağlık alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Gürkut, “Yurt dışı gelişleri ile ilgili izole, denetim ve gözlem belirlenmesi sağlık gözetimi olması gerekir. Mevcut karantina merkezleri haricinde, yeni merkezlerin açılacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelecek olanlar mutlaka karantina şartı ile gelişi sağlanmalı. Bugün ülkemizde evde karantina için gerekli alt yapı oluşturulmuş olsaydı, bugün en azından evi olanlar bu şartlardan faydalanacaktı. Kapasite genişletilmeli” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Selin Bardak Özcem:

“Açılım ile beraber vaka sayıları artacak bu kaçınılmaz”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, aşı tablosu ile ilgili ellerinde veri olmadığını söyledi.

Yurt dışı açılımı ve kademeli açılım ile ilgili 14 gün karantina ve PCR şartı ile kontrollü girişlerin beklendiğini kaydeden Özcem, oluşturulacak yeni karantina merkezleri ile ilgili devletin açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Kademeli açılımın başladığı 22 Şubat tarih itibarı ile hala toplumun bir kısmının bilinçsiz olduğunun altını çizen Doktor Selin Bardak Özcem, “Bu açılım ile birlikte acısı çok kötü çıkacak. Yoğun bir tempoda çalıştık, hızlı açılımdan dolayı vaka sayılarında bir artış bekliyoruz. Eğitim konusu çok ciddi, aşı planında öğretmenlerin bir an önce aşılanarak eğitimin kontrollü bir şekilde başlaması gerekiyor. Pandemi ile yaşamayı öğrenmek gerek, hala halkımızın bir kısmının bilinçsiz olduğu gözlemlenmekte. Aşı konusunda hala uzun bir yolumuz var, aşı olan her kişi sadece bu virüsün bulaşması halinde ağır enfeksiyon ile geçirmesini engeller. Ancak bulaşmayı ve bulaştırmayı engeller diye bilimsel bir açıklama yok.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso:

‘Aşılama programı denetlenmeli. Toplumun daha yüzde 10’nu aşılandı’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, aşılama programının devam ettiğini kronik hastaların aşılanmasının sürdüğünü kaydetti. Aşı konusunda ‘denetlemenin’ mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Ruso, aşı çeşitliliği ile beraber PCR test sayılarının artması gerektiğine vurgu yaptı.

Ruso: ”Test sayıları artırılmadan açıldık”

Doktor Derlen Özgeç Ruso, vaka sayılarının son zamanlarda 20 ile 25’li bantlarda seyrettiğini ancak PCR test sayılarının arttırılmadan, toplum içinde taramaların yapılmadan açılıma gidildiğini kaydetti.

Ruso, “PCR test sayıları arttırılmadan açıldık. Kademeli açılım çok erken oldu, evlerde pozitif veya temaslı takibi için taramalar yeterli değil. Uçuş sayısı arttırıldı bununla beraber pozitif vakalarda artacak. Bunların düşünülmesi gerekirdi, vakalar 80’li bantlarda seyrettiği sürede hastanenin yatak kapasitesi dolmuştu. Vaka sayılarında yeniden bir yükseliş, yeniden dolma noktası getirecek. Bu süreci hep birlikte yaşadık ve gördük. Çok yıpratıcı bir süreçti, açılımlar yapılırken umarım her şey hesaplanarak yapıldı. Kademeli açılım ve sefer sayılarının arttırılması ile halkımız lütfen sadece çekirdek ailesi ile görüşmeye özen göstersin. Sağlık Üst Kurulu uyarılarında toplumun yüzde 70’nin aşılanmadan açılma gidilmemesi yönünde uyarıları olmuştur. Şuan aşı konusunda yüzde 10’lardayız, daha çok yolumuz var” dedi.