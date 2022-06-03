Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde eylem yapacak

Toplumsal Varoluş Platformu, 6 Haziran Pazartesi günü son dönemde yapılan zamları, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto ediyor.

Yapılan açıklamada, eylem Pazartesi günü saat 11.00'de Meclis önünde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkemizde üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına Toplumsal Varoluş Platormu, yönetim kurulları düzeyine 6 Haziran Pazartesi günü saat 11:00’de Meclis önünde uyarı eylemi ve basın açıklaması yapacaktır."