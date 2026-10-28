“Kurumsal ve grup kutlamalarının ayrıcalıklı adresi: Merit Park Hotel”

Merit Park Hotel, üç seçkin alakart restoranı, Letafet Etkinlik ve Davet Salonu ve yüksek kapasiteli Bellapais Balo Salonu ile şirketleri, kurumları ve özel grupları yıl sonu kutlamalarını ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürmeye davet ediyor.

Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, yeni yıl öncesinde şirketlerin, kurumların ve grupların gerçekleştireceği özel organizasyonlara yönelik sundukları alternatifleri değerlendirerek, tüm kurumları yılın başarılarını Merit Park Hotel’in seçkin atmosferinde kutlamaya davet etti.

Metin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir yılı geride bırakırken elde edilen başarıları kutlamanın, birlikte emek veren ekipleri aynı sofrada buluşturmanın ve çalışanlara verilen değeri hissettirmenin kurum kültürü açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz.

Merit Park Hotel olarak, şirketlerin ve kurumların bu anlamlı buluşmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni yıl döneminde, farklı beklentilere ve katılımcı sayılarına hitap eden üç seçkin alakart restoranımız, Letafet Etkinlik ve Davet Salonumuz ve Bellapais Balo Salonumuz ile kurumsal organizasyonlara özel alternatifler sunuyoruz.

Kıbrıs’ın geleneksel meyhane kültürünü özgün lezzetlerle buluşturan Kekik Meyhane, samimi ve keyifli atmosferiyle; Fora Balık Restoran, deniz ürünlerinden oluşan seçkin menüsü ve eşsiz Akdeniz manzarasıyla; Giamare İtalyan Restoran ise İtalyan mutfağının özel tatlarını zarif bir ortamda sunarak şirket yemekleri ve özel grup davetleri için birbirinden farklı deneyimler yaşatıyor.

Geniş katılımlı organizasyonlar için ise Letafet Etkinlik ve Davet Salonumuz önemli bir alternatif oluşturuyor. Bistro düzeninde 400, yemekli organizasyonlarda ise 200 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip olan Letafet, sahne imkânıyla da kurumsal kutlamalara ayrı bir dinamizm kazandırıyor. Şirketlerin yıl sonu geceleri, personel motivasyon etkinlikleri, başarı kutlamaları ve özel davetleri için farklı organizasyon konseptlerine ev sahipliği yapabiliyoruz.

Bellapais Balo Salonumuz ise yüksek kapasitesi ve çok yönlü organizasyon olanaklarıyla özellikle büyük ölçekli kurumsal davetler için öne çıkıyor. Yemekli organizasyonlarda 800, kokteyl düzenindeki davetlerde ise 1.200 kişiye kadar misafir ağırlayabilen Bellapais Balo Salonu; geniş katılımlı şirket kutlamaları, personel geceleri, kurumsal buluşmalar ve özel davetler için ideal bir ortam sunuyor. Farklı organizasyon konseptlerine uygun yapısıyla, kalabalık ekipleri aynı çatı altında buluşturarak etkileyici ve unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapma imkânı sağlıyor.

Bizim önceliğimiz, her kurumun kendi kimliğine, beklentilerine ve davetli profiline uygun bir organizasyon gerçekleştirmesine katkı sağlamak. Bu nedenle grup büyüklüğüne ve tercih edilen konsepte göre özel menü alternatifleri ve organizasyon planlamalarıyla misafirlerimize özenli bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz.

Kurumsal davetlerin yalnızca bir yemek ya da kutlamadan ibaret olmadığına inanıyoruz. Bu buluşmalar, çalışanların motivasyonunu artıran, ekipler arasındaki bağı güçlendiren ve kurumların ortak başarılarını görünür kılan değerli anlara dönüşüyor.

Merit Park Hotel olarak, yıl boyunca emek veren çalışanlarına teşekkür etmek, iş ortaklarıyla bir araya gelmek, ekiplerinin başarılarını kutlamak ve yeni yıla güçlü bir motivasyonla başlamak isteyen tüm şirketleri ve kurumları ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Yeni yıl kutlamalarını sıradan bir organizasyonun ötesine taşımak, çalışanlarına ve misafirlerine özel bir deneyim yaşatmak isteyen tüm şirketlerimizi, kurumlarımızı ve gruplarımızı Merit Park Hotel’in ayrıcalıklı dünyasında buluşmaya davet ediyoruz.

Yeni başlangıçların heyecanını, birlikte elde edilen başarıların gururunu ve kutlamanın mutluluğunu Merit Park Hotel’de paylaşmak dileğiyle…”

Devrim Metin, kurumsal yıl sonu yemekleri, personel motivasyon geceleri, şirket kutlamaları ve özel grup organizasyonları için rezervasyon taleplerinin alınmaya başlandığını belirterek, kurumların organizasyon detayları ve kendilerine özel seçenekler hakkında Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Departmanı ile iletişime geçebileceklerini ifade etti.