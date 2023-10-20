“Toplamda 96 sahte reçete tespit edildi”

Polisin yürüttüğü "sahte reçete " soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı Eczacılar Z.Ç ve Ş.Ç bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polis, zanlıların “müşterilerinin bilgileri dışında reçete düzenleyip Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilettikleri” gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında Eczacılar Z.Ç ve Ş.Ç'nin “Resmi evrak Sahteleme“, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme”, "Suç Gelirinin Aklanması" ve “Sahtekârlıkla Para ve Mal Temini” suçlarından 16 Ekim'de tutuklandıklarını kaydetti.

Mahkemede detayları aktaran polis, Z.Ç'nin soruşturması ile ilgili 12 ifade alındığını, Ocak-Ağustos ayları içerisinde 1.178 tane reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiğini, 1.178 reçeteden 63 reçete incelendiğini ve 47 reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Ş.Ç için 8 ifade alındığını aktaran polis, Ocak - Ağustos ayları arasında toplam 3.331 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiğini, bunlardan 71 tanesinin incelendiğini ve 49 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Anne kız Ocak ve Ağustos ayları içerisinde toplam 4.509 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiklerini anlatan polis, her iki zanlı için toplam 20 ifade alındığını belirtti.

Ş.Ç'nin eczanesinde yapılan aramalarda 240 kupürü kesilmiş ilaç kutusu bulunduğunu ifade eden polis, 1 telefon, 1 bilgisayar, kaşe, ajanda, dosya, tablet ve 3 adet arızalı telefonun emare olarak alındığını belirtildi.

Polis, Z.Ş'nin Eczanesinde yapılan aramalarda 15 adet kupürü kesilmiş ilaç kutusu ve kupürü kesilmiş içi ilaç dolu birçok ilaç, 2 ajanda,1 telefon rehberi, 17 adet kaşe,18 adet ilaç küpürü parçaları,1 telefon ve 1 bilgisayar emare olarak alındığını aktardı.

Zanlılardan alınan ifadelerde Ş.Ç.’nin sadece askere reçete yazdığını, annesinin Sosyal Sigortalara reçete hazırladığını söyleyen polis, reçete ile gelen müşterilere işlem yaptıklarını ayrıca belirtti.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki etmeyecekleri gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların; 50 bin TL nakit kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL senet imzalanması ve zanlıların haftada bir polise ıspat-ı vücut yapmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Zanlıların kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurt dışına çıkışları da yasaklandı.