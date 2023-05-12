“Toplamda 85 bekleyen davası var”

Cinsel taciz, darp, uyuşturucu suçlarından pek çok kez tutuklanan ve bu kez de markette bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine mahkemeye çıkarılan A.C.V. isimli zanlının, açıkta bekleyen 85 davası olduğu ortaya çıktı.

Polis, zanlının daha geçen ay benzer bir suçtan tutuklandığını anımsattı.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis, A.C.V. isimli zanlının “Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını anımsattı.

Polis, 8 Mayıs tarihinde Lefkoşa – Küçük Kaymaklı’daki bir markette alışveriş yapan kadına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının açıkta bekleyen 85 davasının olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.