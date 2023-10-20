“Toplamda 33 sahte reçete tespit edildi”

Polisin yürüttüğü "sahte reçete" soruşturması kapsamında dün tutuklanan zanlı konumundaki eczacılar T.C., M.I. ve D.N.Ö. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polis, eczacıların, “Müşterilerinin bilgileri dışında reçete düzenleyip Sosyal sigortalar Dairesi’ne ilettikleri” gerekçesiyle tutuklandıklarını aktardı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlıların eczanelerinde arama yapıldığını, bir çok elektronik belge ve evrakın emare olarak alındığını belirtti.

3 eczacının Ocak- Ağustos ayları içerisinde toplam 4 bin 123 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiğinin belirlendiğini aktaran polis, her üç zanlı için 24 ifade aldığını belirtti.

T.C. isimli zanlının soruşturması ile ilgili, Ocak-Ağustos ayları içerisinde 1.848 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderildiğini, incelenen 1.848 reçeteden 10 reçetenin sahte olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, Ağustos ayı içerisinde yine T.C'nin daireye gönderdiği 229 reçete tespit edildiğini söyledi.

Polis, M.I. ve D.N.Ö.'nün Ocak Ağustos ayları arasında toplam 2 bin 273 reçeteyi sosyal sigortalar dairesine gönderdiğini, söz konusu reçetelerden 23 tanesinin sahte olduğun tespit edildiğini aktardı.

Polis aynı zamanda Ağustos ayı içerisinde M.I. ve D.N.Ö.'ye ait 236 reçetenin tespit edildiğini belirtti.

Polis, T.C.'nin Eczanesinde yapılan aramalarda 1 adet ajanda,1 adet cep telefonu, 11 adet kaşe ve 1 bilgisayarın emare olarak alındığını aktardı.

Polis, M.I. ve D.N.Ö.'ye ait eczanede yapılan aramalarda ise 3 adet Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderilmek üzere hazırlanmış reçete, 2 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve 226 adet yeşil reçetenin emare olarak alındığını aktardı.

Polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek reçetenin olduğunu belirterek, zanlıların soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlılara 3 gün ek tutukluluk verdi.